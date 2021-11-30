Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В Минобразования Башкирии рассказали, как будут организованы новогодние елки Главы Башкирии

В Минобразования Башкирии рассказали, как будут организованы новогодние елки Главы Башкирии

09:36, 30 ноя 2021

В связи с пандемией коронавируса на мероприятие пройдет в другом формате — новогодняя елка Глав Башкирии пройдет отдельно для каждого муниципалитета и городского округа, сообщает пресс-служба Минобразования Башкирии.

Стало известно, что традиционная новогодняя елка главы Башкортостана, на которую приглашали около 800 детей из разных уголков региона, в этом году пройдёт в ином формате. Так, из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер, мероприятие будет проводиться отдельно в каждом муниципалитете и городском округе Башкирии.


Как отмечает пресс-служба Минобразования Башкирии, подарки от имени Радия Хабирова будут вручать детям в единый день 24 декабря. Известно, что получат подарки 780 детей, среди которых школьники, показавшие отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел региона, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Читайте также:

В Госдуме предлагают сделать ЕГЭ добровольным
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: