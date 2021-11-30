Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Глава Башкирии учредил премии для победителей олимпиады по башкирскому языку и литературе

Глава Башкирии учредил премии для победителей олимпиады по башкирскому языку и литературе

19:21, 30 ноя 2021

Радий Хабиров поручил учредить премии для победителей и призеров Всероссийской олимпиады по башкирскому языку и литературе, а также для педагогов, подготовивших их.

Соответствующее распоряжение уже появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь победители межрегиональной олимпиады, а также их педагоги получат по 5 тысяч рублей. Призеры и учителя, их подготовившие, получат по 3 тысячи рублей.

Отметим, что такое решение Радий Хабиров принял накануне празднования в республике Дня башкирского языка. Эта праздничная дата приурочена ко дню рождения национального поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы.


Также напомним, что в республике олимпиада по башкирскому языку и литературе проводится с 1987 года, а в 1996 году она вышла на всероссийский уровень. В олимпиаде участвуют не только ученики из Башкирии, но и соседних регионов – Оренбурга, Татарстана, Самары, Саратова, Перми и Свердловской области.

Читайте также:

В Минобразования Башкирии рассказали, как будут организованы новогодние елки Главы Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович образование
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: