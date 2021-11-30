Глава Башкирии учредил премии для победителей олимпиады по башкирскому языку и литературе

19:21, 30 ноя 2021

Радий Хабиров поручил учредить премии для победителей и призеров Всероссийской олимпиады по башкирскому языку и литературе, а также для педагогов, подготовивших их.







Соответствующее распоряжение уже появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь победители межрегиональной олимпиады, а также их педагоги получат по 5 тысяч рублей. Призеры и учителя, их подготовившие, получат по 3 тысячи рублей.



Отметим, что такое решение Радий Хабиров принял накануне празднования в республике Дня башкирского языка. Эта праздничная дата приурочена ко дню рождения национального поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы.





Также напомним, что в республике олимпиада по башкирскому языку и литературе проводится с 1987 года, а в 1996 году она вышла на всероссийский уровень. В олимпиаде участвуют не только ученики из Башкирии, но и соседних регионов – Оренбурга, Татарстана, Самары, Саратова, Перми и Свердловской области.

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