В школах Башкирии новогодние елки пройдут только для отдельных классов

14:00, 02 дек 2021

В ходе заседания оперативного антиковидного штаба Башкирии под председательством Радия Хабирова стало известно, как в школах республики пройдут новогодние елки. О подготовке к празднику министр образования и науки республики Айбулат Хажин.







Так, в детских сада утренники, а в школах – новогодние елки пройдут только в отдельных группах и классах. При этом в садиках родители смогут присутствовать на празднике, предъявив QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.



В школах в этом году общешкольные елки не состоятся, при этом по всей республике 24 декабря пройдут новогодние елки на открытом воздухе. На них победители олимпиад и отличники получат подарки от главы республики – получателями их станут 780 ребят.





Для детей с ограниченными возможностями здоровья общие елки также отменили – их поздравят на дому специальной созданные мобильные бригады.

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