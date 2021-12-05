В Башкирии могут продлить школьные зимние каникулы

15:29, 05 дек 2021

Школьные зимние каникулы в Башкирии могут быть продлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сказал глава республики Радий Хабиров 5 декабря РИА Новости.







«Если мы почувствуем, что школьники болеют — сейчас же начинается сезонный грипп — тогда мы, возможно, подчеркиваю — возможно, можем продлить ещё на неделю каникулы», — сказал Хабиров.



Он отметил, что подобное в республике делали во время школьных каникул. По словам главы Башкирии, это может дать положительный эффект.





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Хабиров также сообщил, что перед новогодними праздниками не планируется вводить жесткие карантинные ограничения. Он добавил, что Башкирия не находится в зоне риска в плане распространения коронавируса.