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В Башкирии могут продлить школьные зимние каникулы

В Башкирии могут продлить школьные зимние каникулы

15:29, 05 дек 2021

Школьные зимние каникулы в Башкирии могут быть продлены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сказал глава республики Радий Хабиров 5 декабря РИА Новости.

«Если мы почувствуем, что школьники болеют — сейчас же начинается сезонный грипп — тогда мы, возможно, подчеркиваю — возможно, можем продлить ещё на неделю каникулы», — сказал Хабиров.

Он отметил, что подобное в республике делали во время школьных каникул. По словам главы Башкирии, это может дать положительный эффект.


Хабиров также сообщил, что перед новогодними праздниками не планируется вводить жесткие карантинные ограничения. Он добавил, что Башкирия не находится в зоне риска в плане распространения коронавируса.

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Источник: rossaprimavera.ru
Теги: коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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