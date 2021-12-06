В школах и детсадах Башкирии отменили общие новогодние елки

13:59, 06 дек 2021

Новогодние елки в школах и детских садах Башкирии будут проходить только по классам и группам. Об этом сообщила сегодня, 6 декабря, глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.







По ее словам, общих утренников для детей проводить не будут. Такие меры ввели, чтобы не допустить заражение коронавирусом.



— Праздничные мероприятия должны проводиться только для одного классы или группы, чтобы исключать встречи в одном помещении детей из разных групп и предотвратить возникновение возможных очагов, — рассказала Казак.



Ранее Минобр республики сообщал, что на мероприятия смогут попасть только вакцинированные родители. Кроме того, на утренники не будут пускать аниматоров, артистов, фотографов и других третьих лиц.





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