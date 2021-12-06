В школах и детсадах Башкирии отменили общие новогодние елки
13:59, 06 дек 2021
Новогодние елки в школах и детских садах Башкирии будут проходить только по классам и группам. Об этом сообщила сегодня, 6 декабря, глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.
По ее словам, общих утренников для детей проводить не будут. Такие меры ввели, чтобы не допустить заражение коронавирусом.
— Праздничные мероприятия должны проводиться только для одного классы или группы, чтобы исключать встречи в одном помещении детей из разных групп и предотвратить возникновение возможных очагов, — рассказала Казак.
Ранее Минобр республики сообщал, что на мероприятия смогут попасть только вакцинированные родители. Кроме того, на утренники не будут пускать аниматоров, артистов, фотографов и других третьих лиц.