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В Башкортостане 16 школ и 900 классов находятся на карантине из-за ОРВИ и гриппа

В Башкортостане 16 школ и 900 классов находятся на карантине из-за ОРВИ и гриппа

14:16, 09 дек 2021

В Башкирии по состоянию на 9 декабря 16 школ и 900 отдельных классов находятся на карантине из-за обострения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом на заседании антиковидного штаба рассказал министр образования Айбулат Хажин.

По словам чиновника, ОРВИ и гриппом заболели 55 847 учеников. Министр выразил уверенность, что сбить показатель заболеваемости удастся во время продолжительных новогодних каникул с 31 декабря по 16 января.

Хажин также добавил, что сейчас коронавирусом болеют 258 школьников и 65 учителей. Все они «проходят соответствующее лечение».

Напомним, в минувший понедельник, 6 декабря, главный санитарный врач Башкирии Анна Казак заявила о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу на 50%.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: образование
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