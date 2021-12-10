Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В Башкирии неизвестные взломали школьный электронный дневник и исправили "двойки" на "пятерки"

В Башкирии неизвестные взломали школьный электронный дневник и исправили "двойки" на "пятерки"

10:06, 10 дек 2021

Неизвестные волшебники взломали электронный дневник десятого класса элитной уфимской школы №45 и превратили неуды в пятёрки. Учительница уверена, что так влиятельные родители подтягивают своих чад. 

Пока преподавательница русского и литературы Светлана была занята комиссией ОГЭ, её "В" ликовал. Прогульщики и двоечники превратились в круглых отличников. Классная пошла к руководству, но оно не захотело проводить служебную проверку.

Педагог начала собственное расследование, дедуктивный метод навёл на мысль, что за всем стоит администрация школы. По мнению Светланы, оценки изменились по велению родителей неуспевающих. Она написала жалобу в минобразования, полицию — они возбудили уголовное дело. Учительница же перешла в школу в Инорсе.


Читайте также:

В Башкортостане 16 школ и 900 классов находятся на карантине из-за ОРВИ и гриппа
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: Mash Batash
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: