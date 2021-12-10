В Башкирии неизвестные взломали школьный электронный дневник и исправили "двойки" на "пятерки"

10:06, 10 дек 2021

Неизвестные волшебники взломали электронный дневник десятого класса элитной уфимской школы №45 и превратили неуды в пятёрки. Учительница уверена, что так влиятельные родители подтягивают своих чад.







Пока преподавательница русского и литературы Светлана была занята комиссией ОГЭ, её "В" ликовал. Прогульщики и двоечники превратились в круглых отличников. Классная пошла к руководству, но оно не захотело проводить служебную проверку.



Педагог начала собственное расследование, дедуктивный метод навёл на мысль, что за всем стоит администрация школы. По мнению Светланы, оценки изменились по велению родителей неуспевающих. Она написала жалобу в минобразования, полицию — они возбудили уголовное дело. Учительница же перешла в школу в Инорсе.





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Источник: Mash Batash