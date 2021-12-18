Министр образования Башкирии поступил в медуниверситет на психолога

15:15, 18 дек 2021

В университете Министр будет изучать клиническую медицинскую психологию. Как сообщил сам Айбулат Хазин, когда карьера министра будет завершена, он уйдёт работать психологом.







Министр образования Башкирии Айбулат Хазин поступил на первый курс магистратуры в медицинский университет. Как сообщил сам чиновник во время круглого стола по развитию системы воспитания в современном образовании, обучается он клинической медицинской психологии, а после завершения карьеры министра Хажин планирует уйти «в систему здравоохранения работать психологом».



- Я вот сейчас поступил на первый курс магистратуры медуниверситета на клиническую медицинскую психологию. Когда вдруг закончится моя министерская работа, я уйду в систему здравоохранения работать психологом. Я честно учусь. Сессия с 25 декабря начинается. Мы, как нормальные студенты, за ночь предмет изучим, - глава Минобра Башкирии.





Так, в приказе о зачислении Министра образования Башкирии от 24 сентября 2021 года значится, что Айбулат Хажин поступил по программе специалитета на специальность «Клиническая психология». Согласно документу, по итогам вступительным экзаменов чиновник набрал 186 баллов и обучается на платной основе.



Отметим, что Айбулат Хажин ранее завершил обучение в БГПУ по профильному направлению «биология и химия».





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