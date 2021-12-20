Роспотребнадзор назвал число закрытых на карантин школ в Башкирии

13:25, 20 дек 2021

16 школ полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Башкирии. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак на оперативном совещании в правительстве.





«На сегодняшний день 16 школ республики полностью закрыты, более тысячи классов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу», — сообщила она, добавив, что по ОРВИ и гриппу идет активный прирост заболеваемости.



Отмечается, что в республике среди детей в основном болеют несовершеннолетние в возрасте от 7−14 лет.



Согласно данным на 13 декабря в Башкирии 18 школ полностью закрыли, частично закрыли 77 школ (904 класса), где по случаям ОРВИ, гриппу введены карантины.





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