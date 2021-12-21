В Стерлитамаке учительница заявила на школьника в полицию из-за опозданий

14:44, 21 дек 2021

В Стерлитамаке полицейские приняли необычное заявление – за помощью стражей порядка обратилась учительница музыки местной школы №14. Педагог пожаловалась на безответственного ученика.







В пресс-службе МВД Башкортостана сообщают, что учительница по имени Анфиса является завучем по воспитательной работе и классным руководителем, где занимается мальчик. В полицию она обратилась из-за постоянных опозданий, прогулов и невыполнения домашнего задания по музыке. Уговоры не помогали, и учительница решила навсегда отбить у пятиклассника тягу к прогулам. К слову, в полицию она обратилась, когда мальчик находился на больничном из-за ячменя. Правоохранители ведут проверку.





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