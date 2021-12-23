В Рособрнадзоре готовы освободить от ЕГЭ часть выпускников

11:15, 23 дек 2021

В Рособрнадзоре не против идеи оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.







«В 2021 году мы так сделали, ничего трагичного не произошло. Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение», — передает ТАСС слова Музаева.



В этом году выпускники школ, которые не собирались поступать в ВУЗы, сдавали выпускные экзамены по русскому языку и математике. Почти 10% выпускников школ выбирают сдачу экзаменов не в форме ЕГЭ, это около 60 тысяч человек, сказал Музаев.

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