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В Башкирии появится центр профподготовки для инвалидов

В Башкирии появится центр профподготовки для инвалидов

09:48, 18 янв 2022

В Башкирии планируют создать центр профессиональной подготовки для инвалидов. Как сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своих страницах в соцсетях, учреждение появится на базе Салаватского механико-строительного колледжа.



«Это будет учреждение с комплексным системным подходом. Здесь мы будем проводить профессиональную диагностику людей с ОВЗ, подбирать им подходящие профессии, обучать навыкам самообслуживания, а также сопровождать после трудоустройства», — сообщил Назаров.

Готовить специалистов будут под запросы работодателей.


Для удобства граждан в здании также расположат МФЦ, центры занятости и социальной поддержки, а также отделения пенсионного фонда и фонда социального страхования.


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии инвалиды смогут получить некоторые услуги дистанционно.

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Источник: gorobzor.ru
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