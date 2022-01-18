В Башкирии появится центр профподготовки для инвалидов

09:48, 18 янв 2022

В Башкирии планируют создать центр профессиональной подготовки для инвалидов. Как сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своих страницах в соцсетях, учреждение появится на базе Салаватского механико-строительного колледжа.







«Это будет учреждение с комплексным системным подходом. Здесь мы будем проводить профессиональную диагностику людей с ОВЗ, подбирать им подходящие профессии, обучать навыкам самообслуживания, а также сопровождать после трудоустройства», — сообщил Назаров.



Готовить специалистов будут под запросы работодателей.

Для удобства граждан в здании также расположат МФЦ, центры занятости и социальной поддержки, а также отделения пенсионного фонда и фонда социального страхования.

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