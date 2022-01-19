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В Башкирии каждый педагог и школьник получит электронный профиль

В Башкирии каждый педагог и школьник получит электронный профиль

20:52, 19 янв 2022

В Башкирии для каждого школьника и педагога создадут электронный профиль. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Как отметил замминистра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, эта новация позволит каждому учащемуся составить индивидуальный план развития, с учетом его успехов и неудач, а учителям поможет повысить уровень квалификации.

Сообщается, что сейчас школьники, родители и педагоги активно используют электронные дневники и журналы. Цифровизация существенно снизила нагрузку на учителей и около 70% отчётов заполняются автоматически. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии планируют создать центр профессиональной подготовки для инвалидов. Как сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своих страницах в соцсетях, учреждение появится на базе Салаватского механико-строительного колледжа.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: образование
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