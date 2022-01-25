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Российским учителям предложили ввести надбавки, где учатся дети, заболевшие COVID-19

Российским учителям предложили ввести надбавки, где учатся дети, заболевшие COVID-19

09:18, 25 янв 2022

Надбавки в размере трех минимальных окладов необходимо ввести для учителей, которые преподают в классах, где есть зараженные COVID и в последствие изолированные школьники. Письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.



«Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», — приводит ТАСС текст письма.

Чернышов считает, что учителям, работающих в COVID-классах, необходима «административная поддержка» в виде зарплат и надбавок равных тем, которые получают медики в ковидных госпиталях. Вице-спикер Госдумы также уточнил, что тема повышения зарплаты стоит остро для педагогического сообщества, а Министерство просвещения РФ не предпринимает должных усилий в этом направлении. По словам Чернышева, из-за низкого размера оплаты труда и стресса в России наблюдаются массовые увольнения учителей.

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Источник: ura.news
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