Стало известно, сколько уфимских школьников болеют COVID-19

09:58, 25 янв 2022

Цифра не впечатляет, но, несмотря на это, сохраняются строгие меры предосторожности.







В столице Башкирии подсчитали примерное количество заразившихся коронавирусом школьников. Информация поступила от начальника управления образования Елены Хаффазовой. По ее словам, COVID-19 выявлен у менее 1% школьников, но ситуация осложняется и тем, что большинство детей подвержены заболеванию гриппом, их показатель — около 7%.



— В школах обновлена разметка, действуют несколько входов. Проводится термометрия. По-прежнему закреплен один кабинет за каждым классом, запрещены массовые мероприятия. График посещения столовых составлен с учетом потоков, — рассказала Елена Хаффазова на совещании в мэрии.

В образовательных учреждениях по-прежнему действуют санитарные нормы по борьбе в условиях пандемии. Предписано измерять температуру на входе в здание и проводить усиленную уборку и обработку помещений.

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