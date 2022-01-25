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Минобразования Башкирии назвало условия перевода школьников на дистант при коронавирусе

Минобразования Башкирии назвало условия перевода школьников на дистант при коронавирусе

14:19, 25 янв 2022

Министерство образования Башкирии назвало условия, при которых школьников переводят на дистанционное обучение в случае возникновения инфекционных заболеваний. Ведомство дало пояснения в соцсетях.



– В случае заболеваемости детей гриппом и ОРВИ более чем 20% решение о переводе класса на карантин сроком не менее 7 дней принимается директором школы самостоятельно. В случае наличия в классе заболевшего COVID-19 ученика или учителя такое решение принимается на основании постановления Роспотребнадзора. В этом случае школьники уходят на карантин на срок 2 недели. – рассказали в Минобре.

В ведомстве отметили, что в обоих случаях для детей будет организован дистант. Для уточнения конкретных ситуаций рекомендуется обратиться в школу.

Напомним, по состоянию на 24 января из-за коронавируса в Башкирии на карантин закрыты 73 школы. Там ввели карантин в первую же неделю после зимних каникул.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии образование
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