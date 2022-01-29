В мэрии Уфы рассказали о закрытии детских садов на карантин из-за COVID-19
10:33, 29 янв 2022
Власти Уфы рассказали о том, что не будут закрывать детские сады из-за заболевших коронавирусом детей. Об этом в мэрии города сообщили сегодня, 29 января.
Если в дошкольном учреждении заболеет сотрудник или ребенок, то на самоизоляцию отправят только группу, где был обнаружен заболевший, сообщает издание Уфа1.
— В связи с заболеванием ребенка или сотрудника в детском саду закрываются отдельные группы. Лица, находившиеся в контакте с заболевшими, отправляются на самоизоляцию на 7 дней. Детский сад продолжает функционировать, в учреждении усиливается санитарно-эпидемиологический режим, и проводятся дезинфицирующие мероприятия, — сообщили в мэрии.
Там пояснили, что данные нововведения были внесены в январе этого года главным санитарным врачом страны.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в республику поступила вакцина «Спутник М» для детей от 12 лет. В связи с этим у родителей возникла масса вопросов и опасений.
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