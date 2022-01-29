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Стало известно, при каких условиях школьники в Башкирии уйдут на дистанционное обучение из-за коронавируса

Стало известно, при каких условиях школьники в Башкирии уйдут на дистанционное обучение из-за коронавируса

19:15, 29 янв 2022

Власти Башкирии определили порядок ухода школ на дистант. Об этом стало известно сегодня, 29 января. В ходе заседания оперштаба с главой Башкирии Радием Хабировым.



— Ситуация с коронавирусом в школах остается стабильной. Общая доля заболевших учеников составляет 0,67 от общего числа школьников, — сообщил первый замминистра образования республики Альберт Яримов.

На заседании было принято решение, что решение об уходе на дистант для школ и классов при необходимости будут принимать главы районов и городов. При этом решение предварительно нужно будет согласовать с Роспотребнадзором и Минобрнауки республики.

Что касается детских садов, то ранее власти Уфы пояснили, кто и при каких обстоятельствах будет уходить на карантин в дошкольном учреждении.

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Источник: ufa1.ru
Теги: образование
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