Стало известно, при каких условиях школьники в Башкирии уйдут на дистанционное обучение из-за коронавируса
19:15, 29 янв 2022
Власти Башкирии определили порядок ухода школ на дистант. Об этом стало известно сегодня, 29 января. В ходе заседания оперштаба с главой Башкирии Радием Хабировым.
— Ситуация с коронавирусом в школах остается стабильной. Общая доля заболевших учеников составляет 0,67 от общего числа школьников, — сообщил первый замминистра образования республики Альберт Яримов.
На заседании было принято решение, что решение об уходе на дистант для школ и классов при необходимости будут принимать главы районов и городов. При этом решение предварительно нужно будет согласовать с Роспотребнадзором и Минобрнауки республики.
Что касается детских садов, то ранее власти Уфы пояснили, кто и при каких обстоятельствах будет уходить на карантин в дошкольном учреждении.
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