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В Башкирии пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

В Башкирии пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

12:30, 31 янв 2022

В Башкирии на данный момент не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.



«Все больше обращаются [с просьбой] перевести детей на дистант, но на момент субботы мне докладывали, что всего лишь 0,67% школьников у нас болеют. Оснований переводить на дистант я не вижу», – сообщил Хабиров.

Глава республики отметил, что с главами районов есть договоренность. При согласовании Роспотребнадзора и Минздрава РБ они могут перевести на удаленное обучение школы или отдельные классы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович образование дистанционка
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