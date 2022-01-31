В Минобразования Башкирии рассказали, сколько школьников болеют COVID-19

13:03, 31 янв 2022

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве рассказал, как обстоит ситуация с заболеваемостью COVID-19 в образовательных учреждениях. Так, на сегодняшний день 3329 школьников болеют коронавирусом – это 0,67% от общего числа учащихся.



«Есть школы, которые ушли на полный карантин в связи с большим количеством заболевших. На конец прошлой недели это было четыре школы», – сообщил Хажин.







В субботу, 29 января, оперштаб наделил полномочиями глав муниципалитетов: теперь по согласованию с Роспотребнадзором и Минобром РБ они могут принять решение о переводе отдельных школ на дистанционное обучение. Так, еще 20 школ в Уфе и одна школа в Уфимском районе были закрыты на карантин. Итого в республике 25 школ перешли в удаленный режим обучения. Также 2267 классов в 445 школах республики закрыты частично на карантин.



«Оснований, чтобы переводить все школы республики на дистант, – нет. Из 63 муниципалитетов только в 7 муниципалитетах количество заболевших детей превышает 100 человек», – подчеркнул Айбулат Хажин.

В дошкольных образовательных организациях, по словам министра, ситуация обстоит лучше, чем в школах: на данный момент 370 детей заражены коронавирусом. В колледжах и техникумах число заболевших, по сравнению с прошлой неделей, несколько выросло. В случае заболевания студента коронавирусом вся группа отправляется на дистанционное обучение.



Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что нет причин переводить школьников республики на дистанционное обучение.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram