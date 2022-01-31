В столице Башкирии 21 школа может уйти на дистанционку

18:50, 31 янв 2022

Администрация Уфы сегодня, 31 января, сообщила, что в республике часть школ перевели на дистанционное обучение. По данным муниципалитета, в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными инфекциями среди детского населения на удаленное обучение рекомендовано перейти 21 школе в столице.







По информации мэрии, дистанционное обучение вводится в период с 1 по 7 февраля для учеников с 1 по 11 классы. В случае сохранения роста заболеваемости онлайн-обучение продолжат еще на семь дней.



В муниципалитете сообщили, что в Демском районе рекомендовано уйти на удаленку школам №104 и 113; в Калининском – Центру образования №53, лицею №58, гимназии №105; в Ленинском – Башкирскому лицею №2, школе №24, Центру образования №35; в Октябрьском – школам №№31, 97 и 124; в Кировском районе – гимназии №3, школе №14; в Советском районе – школе №27, лицею №96, школам №100 и №117; в Орджоникидзевскм районе – школам №80 и №99, Уфимской общеобразовательной школе-интернату с первоначальной летной подготовкой, а также Центру образования №69.

Ранее было известно, что в Башкирии привитых от коронавируса школьников будут освобождать от уроков минимум на один день. Об этом во время вчерашнего брифинга по распространению инфекции рассказала главный педиатр Минздрава республики Людмила Семавина.



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