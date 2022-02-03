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В Башкирии сразу 3 вуза перешли на дистанционный формат обучения

В Башкирии сразу 3 вуза перешли на дистанционный формат обучения

15:45, 03 фев 2022

Сразу три вуза Башкирии перевели студентов на дистанционное обучение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Речь идет БГПУ, БашГУ и БГАУ. Информация о переводе учащихся на «удаленку» появилась на сайтах университетов.

У студентов Башкирского государственного педагогического университета дистант продлится с 3 по 23 февраля.

Башкирский государственный университет ввел удаленное обучение на период с 7 по 13 февраля. С 14-го числа очники смогут посещать пары в корпусах, «за исключением занятий с количеством обучающихся 50 и более человек». Студенты очно-заочной и заочной форм продолжат обучение исключительно на дистанте.

Башкирский аграрный университет так же ввел «удаленку». Она продлится как минимум до 12 февраля.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: БашГУ
Теги: Коронавирус в Башкирии
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