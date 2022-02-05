Еще в одном городе Башкирии все школы перевели на дистанционное обучение

13:41, 05 фев 2022

Все школы башкирского города Давлеканово с 7 по 13 февраля переходят на дистанционный формат обучения из-за неблагополучной эпидситуации. Такое решение 4 февраля принял местный оперштаб по коронавирусу. Об этом сообщил глава Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.







– В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся […] в городских школах объявляем карантин: дети переходят на дистанционное обучение. Мера вынужденная, но необходимая, – написал чиновник в своих соцсетях.



Он добавил, что на дистант также уходят учреждения дополнительного образования.

Напомним, ранее на «удаленку» были переведены все школьники башкирского города Баймака. 4 февраля министр образования республики Айбулат Хажин передал, что на карантин в регионе закрыто 216 школ и колледжей.





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