В Стерлитамаке на «дистант» перевели более 22 тысяч школьников
12:26, 08 фев 2022
13 школ полностью перевели на дистанционное обучение в башкирском Стерлитамаке. Об этом 8 февраля сообщили на оперативном совещании в городской администрации.
Сообщается, что на «дистант» также были переведены ученики 343 классов в 23 школах города, при этом по COVID-19 — 152 класса (почти четыре тысячи учеников) и по ОРВИ — 191 класс (более пяти тысяч школьников).
Отмечается, что всего в Стерлитамаке на дистанционном обучении находятся свыше 22 тысяч школьников.