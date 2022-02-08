В Стерлитамаке на «дистант» перевели более 22 тысяч школьников

12:26, 08 фев 2022

13 школ полностью перевели на дистанционное обучение в башкирском Стерлитамаке. Об этом 8 февраля сообщили на оперативном совещании в городской администрации.



Сообщается, что на «дистант» также были переведены ученики 343 классов в 23 школах города, при этом по COVID-19 — 152 класса (почти четыре тысячи учеников) и по ОРВИ — 191 класс (более пяти тысяч школьников).







Отмечается, что всего в Стерлитамаке на дистанционном обучении находятся свыше 22 тысяч школьников.



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