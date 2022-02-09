В Башкирии родители пожаловались на питание в детском саду

11:38, 09 фев 2022

Уфимку возмутило питание в детском саду. По ее словам, дети «вообще не едят».



— Плату повысили до 151 рубля в день, а меню понизилось до 20 рублей в день. Отвратительная еда, — жалуется она в Электронную приемную органов власти РБ. — Вечером постоянно приходят голодные.







Женщина рассказала, что в меню пропали молочные продукты: детям не дают ни кефира, ни сыра.

— Рыба самая дешевая. Хлеб толщиной с листочек. Запеканка творожная — прозрачная. Чай без молока. Какао убрали, — рассказывает горожанка. — За что платим деньги, вопрос? Вся еда в отходах каждый день.

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Жительница столицы попросила власти направить в детсады с проверкой Роспотребнадзор и пересмотреть питание во всех дошкольных учреждениях.