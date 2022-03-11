Власти Уфы ответили родителям, дети которых ходят в школу через лес

13:32, 11 мар 2022

В администрации Уфы прокомментировали ситуацию в Демском кордоне. Напомним, там родители пожаловались на острую нехватку школьного автобуса. Выделенный на 6 школ транспорт сломался через месяц. Дети снова вынуждены добираться до остановки либо через лес, либо по проезжей части.







В мэрии сообщили, что частично эту проблему удалось решить – найден автобус, который будет отвозить детей, обучающихся во вторую смену.

«По направлению маршрута Демский кордон – Дема 17.01.2022 был выпущен автобус «Пежо». По состоянию на 9 марта 2022 года данный автобус находится на ремонте. Замена школьному автобусу найдена для второй смены. С 10 марта 2022 года он начал привозить учеников ко второй смене в школу. В настоящее время ведется поиск решения организации перевозки учащихся первой смены в утреннее время. С 14 числа планируется запустить маршрут Демский кордон – Дема», – пояснили в пресс-службе мэрии.

Помимо прочего, в администрации сообщили, на каких маршрутах работают новые автобусы. Директора учебных заведений Уфы 6 октября 2021 года получили 11 ключей от машин ГАЗ.

«В связи с введением новых автобусов марки ГАЗ-А67R43 были разработаны маршруты школьных автобусов по направлениям жилой комплекс «Молодежный» – Миловский парк – Дема, микрорайон Баланова – Дема и Чернозерский кордон – Дема. Данные автобусы выехали в рейс 17.01.2022», – заключили в администрации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети