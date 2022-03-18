В Башкирии в 2022 году приемная кампания в первый класс стартует с 1 апреля

09:24, 18 мар 2022

В Башкирии с 1 апреля начинается приемная кампания в первый класс, которая продлится до 5 сентября. Об этом сообщили в правительстве республики.







Заявление можно будет подать через региональный портал госуслуг. Для зачисления детей в общеобразовательные учреждения понадобятся паспорт родителя, свидетельство о рождении и справка о прописке ребенка. Информация с результатом придет в личный кабинет или на электронную почту.



Первый этап для поступления в школу с 1 апреля до 30 июня. В этот период подают заявления на детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории.





Второй этап наступает с 6 июля до момента заполнения свободных мест. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района.



Отметим, вне очереди в школу зачисляются дети военнослужащих, сотрудников полиции, дети-сироты, дети, чьи старшие братья/сестры уже учатся в выбранной школе и другие льготные категории граждан. Для поступления в школу на льготных условиях к заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие статус учащегося.

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