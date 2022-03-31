Глава Башкирии рассказал о школе, из-за которой у него поседел не один волос

10:44, 31 мар 2022

На своих страницах в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что в селе Тастуба Дуванского района на месте аварийной школы построили новую.







«Не один волос поседел у меня с этой школой) Одна из моих первых рабочих поездок в ноябре 2018 года в должности тогда еще врио главы республики и одно из первых моих поручений. Аварийную школу 1974 года постройки нужно было реконструировать. Мы приняли решение закрыть ее и построить на этом месте новую. Выделили из бюджета деньги, начали работу», — написал руководитель региона.



Он сообщил, что в процессе реконструкции власти столкнулись с недобросовестным подрядчиком, поэтому вместо сентября 2020 года, достроили школу только сейчас.





«Школа на 120 мест получилась добротная. Здесь большой спортзал, уличные площадки для занятий спортом, отдыха и мероприятий и многое другое. Мы заменили все коммунальные сети», — рассказал Радий Хабиров.





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Фото: соцсети главы РБ