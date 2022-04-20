В Минобразования Башкирии призвали снять с учителей излишнюю нагрузку

19:59, 20 апр 2022

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин призвал освободить учителей в школах от излишней нагрузки, которая не имеет отношения к образовательному процессу. Об этом чиновник сказал 20 апреля на парламентских слушаниях в региональном парламенте.







По словам главы Минобра, педагогам по запросам общественных организаций и ведомств приходится организовать для детей мероприятия, которые не входят школьный в план. Кроме того, есть случаи, когда учителей пытаются привлечь к помывке забора на улице, а директоров просят фотографировать автомобили вокруг школ и считать бродячих собак.



– Вместо того чтобы заниматься профессиональной деятельностью, учителя срывают объявления со столбов. Все это основано на личных просьбах и никак не оплачивается – цитирует Хажина издание UfaTime.ru.

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Министр заключил, что если органы власти не заступятся за учителей, то их некому будет защищать.