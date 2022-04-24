Глава Башкирии с трудом сдал экзамен по башкирскому языку

09:53, 24 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал неожиданное признание. Своим подписчикам в соцсетях он рассказал о мероприятии, в котором участвовал сегодня.







«Непросто дался мне диктант по башкирскому языку. Но я очень стараюсь, очень не хочу терять свой родной язык», — написал Радий Хабиров.



Свой пост он сопроводил фотографией, сделанной в аудитории, где прошел диктант по башкирскому языку.



Радий Хабиров сообщил, что в регионе преподавание родного языка основано на современных методиках. При этом обучение обязательно должно быть добровольным.





«Чтобы ни в коем случае не было ненужного в этих случаях понуждения. Поскольку именно понуждение даёт обратный эффект», — отметил руководитель республики.



По его словам, для того чтобы человек стремился изучать родной язык, нужно создавать условия, хорошие методические и технические программы и, что важно, формировать культуру в обществе.

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