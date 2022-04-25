В Башкирии школьные занятия начались с поднятия российского флага

12:22, 25 апр 2022

Новая патриотическая традиция: в 4 школах Башкирии учебная неделя началась с подъема флагов



Торжественной линейкой и поднятием российского и башкирского триколоров под звуки гимнов открылась сегодня учебная неделя в четырех полилингвальных школах региона.







С 11 мая такую церемонию еженедельно будут проводить во всех учебных заведениях республики. Ранее такое распоряжение дал Глава Башкирии Радий Хабиров.



Поднимать триколоры в школах будут утром в понедельник. Кому доверят это право, решит администрация. Выбирать будут из ребят, отличившихся в учебе, общественной жизни, спорте и искусстве. Во время церемонии подъема и спуска будут звучать гимны России и Башкортостана.





«Сегодня в четырех полилингвальных гимназиях Башкирии в пилотном режиме прошли церемонии поднятия флагов. Это передовые школы нашей республики, где вся система образования заточена на патриотическое воспитание. Они должны были дать почин всем образовательным учреждениям. Таким образом мы закладываем новую традицию, которая постепенно распространится во всех наших школах. Сегодня мы отработали все методические рекомендации и посмотрели, как это будет. Пройдет несколько недель, и церемония поднятия флагов станет полностью отработанной во всех школах», — сказал глава минобразования.



Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года в каждой школе России в начале учебной недели будут исполнять гимн страны и поднимать государственный флаг. Инициативу главы минпросвещения поддержал и президент Владимир Путин.

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