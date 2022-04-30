Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2022 год

14:39, 30 апр 2022

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2022 год. В основной период выпускники 11-х классов будут сдавать экзамены в установленные даты:







26 мая (четверг) – география, литература, химия;

30 и 31 мая (понедельник, вторник) – русский язык;

2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

6 июня (понедельник) – история, физика;

9 июня (четверг) – обществознание;

14 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") и биология;

16 и 17 июня (четверг, пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

20 и 21 июня (понедельник, вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).





По сравнению с 2021 годом изменилась продолжительность сдачи устной части экзаменов по иностранным языкам: на английский, французский, немецкий и испанский языки теперь будет отводиться 17 минут вместо ранее установленных 15, а на китайский язык – 14 минут (в 2021 году – 12 минут).



Помимо этого, в 2022 году выпускники, сдающие ЕГЭ по литературе, смогут принести с собой на экзамен орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической единицы.



У выпускников 9-х классов первый экзамен уже начнется 18 мая 2022 года по родной литературе, иностранные языки выпускники будут сдавать 19 и 20 мая, математика назначена на 23 мая, обществознание - 27 мая, биология, химия, история, физика – 01 июня, русский язык – 07 июня, родные языки – 10 июня, информатика, химия, география, биология – 15 июня, литература, физика, информатика – 22 июня. С 04 июля по 09 июля установлены резервные сроки по учебным предметам.









Новшеством в этом году по ОГЭ является технология печати бланков в аудиториях ППЭ и сканирование бланков участников ОГЭ в штабе ППЭ.

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