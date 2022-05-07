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Большую скидку на путевку в детский лагерь можно получить в Башкирии

Большую скидку на путевку в детский лагерь можно получить в Башкирии

10:41, 07 май 2022

Жители Башкирии могут воспользоваться льготой и получить большую скидку на летний отдых ребенка в детском лагере.

Скидка составит 13847,4 рубля на одну детскую путевку.

Чтобы получить ее, родителям нужно зарегистрироваться  в информационной системе «Учет детей и подростков РБ, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления».

Как сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии», нынешним летом в республике распахнут двери 92 загородных лагеря, 805 – с дневным пребыванием, 581 – труда и отдыха, 52 – детских специализированных, три – палаточных. Планируется, что они примут около 400 тысяч детей.

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Источник: i-gazeta.com
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