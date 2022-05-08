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В Башкирии построят школу с бассейном

В Башкирии построят школу с бассейном

11:33, 08 май 2022

В Сибае власти региона построят школу на 725 мест, оснащенную современным оборудованием. Здесь школьники смогут получать не только образование, но и плавать в собственном бассейне.

В правительстве региона рассказали, что речь идет о средней общеобразовательной школе №6 города Сибая, на базе которой планируется возведение нового здания на 725 мест по самым современным технологиям.

- Новое здание получается достаточно современным с рядом интересных решений, - приводятся слова башкирского премьера Андрея Назарова. - Например, здесь будет стеклянный атриум, который пронзает все три этажа.

По его словам, в новом здании, в отличие от предыдущей школы, будет собственный бассейн.


- Забегая немного вперед, хочу сказать, что у здания будет еще одна «изюминка». Поскольку эта школа все-таки будет лицеем с экономическим и математическим уклоном, то на фасаде здания будет некий секрет. Я думаю, что те ученики, которые разгадают, что это такое – это, наверняка, потенциальные медалисты, – сказал г-н Назаров.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Сибай образование
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