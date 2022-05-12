В российских школах введут историческое просвещение в первом классе
08:44, 12 май 2022
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов накануне, 11 мая, сообщил, что историческое просвещение в первом классе планируют начать с 1-го сентября следующего учебного года.
По его словам, урок истории будет проходить, в том же формате, в котором он обычно и проходил. Также министр сообщил, что историческая составляющая будет усилена в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики».
На уроках школьники будут знакомиться с историей своей семьи, школы, края и страны, обсуждать история. В таком же направлении запланирована и внеурочная деятельность.