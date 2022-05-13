В Башкирии сельские учителя могут получить 690 тысяч рублей

20:00, 13 май 2022

Стало известно, что в 2022 году молодые сельские учителя Башкортостана смогут получить по 690 тысяч рублей а виде грантов.







Гранты для молодых сельских учителей были учреждены в 2019 году. В 2022 году предусмотрено 25 грантов.



В конкурсе могут участвовать педагоги в возрасте до 35 лет, работающие не менее, чем на одну ставку, и живущие в населенном пункте с населением не более 15 тысяч человек.



При этом к участию в конкурсе допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки».





Документы на конкурс можно направить с 1 июня по 30 июня 2022 года включительно по адресу: Уфа, ул. Мингажева, д. 120, кабинет 222 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов).

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