Учитель из Башкирии внезапно получила 600 тысяч рублей

09:52, 16 май 2022

Уфимка Юлия Садыкова несколько лет преподавала в одной из частных школ столицы Башкирии, в этом году коллеги уговорили ее поучаствовать во II Всероссийском конкурсе «Вклад Учителя». На финале в Москве она обогнала всех участников по количеству баллов в трех этапах и получила сертификат на 600 тысяч рублей, сообщает агентство «Башинформ».







По словам знакомых педагога, она всегда отличалась трудолюбием и нестандартными подходами к учебе, за что ее и любят ученики.



Юлия также получила дипломы в номинациях конкурса «Харизматичный оратор», «Вовлекающий сценарий», «Без прошлого нет будущего», «За креативность и артистизм» и «Медийный учитель», а также спецноминации от издания «ЭдЭксперт».

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Фото: Ильмир Шавалиев