В школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию

08:54, 20 май 2022

Во всех школах и колледжах Башкирии с 1 сентября появятся советники директора по воспитанию. Сейчас ведётся приём заявок на новую должность. Резюме с портфолио принимают до 1 июня.







В 1,4 тыс. мест поступило уже 1800 заявок. Желательно, чтобы советник по воспитанию был не старше 35 лет, находился в одном информационном поле с детьми и был активистом, лидером.



Отбор кандидатов пройдёт в 2 этапа:

заочно рассмотрят портфолио,

очное собеседование.



Зарплата советников по воспитанию будет складываться из двух составляющих:





республиканская педагогическая ставка в 16 500 руб. в городах и 18 000 в сельской местности;

федеральная надбавка 15 000 руб.



Сверхурочные будут дополнительно оплачиваться. В школах, где учатся больше 1000 детей, предусмотрены по две ставки советников, а в малокомплектных школах – по 0,5 ставки.



Советники освобождены от бумажной отчетности и других административных нагрузок. Им нужно будет только загружать фото и видео на портал.

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