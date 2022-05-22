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Из требований к проведению ЕГЭ и ОГЭ отменили одно ограничение

Из требований к проведению ЕГЭ и ОГЭ отменили одно ограничение

10:39, 22 май 2022

В России отменено одно из требований к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выпускникам и родителям.

Так, в этом году отменено требование к рассадке участников в аудитории с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

При этом остальные противоэпидемиологические меры остаются: термометрия на входе, дезинфекция помещений. Масочный режим будет также действовать для работников пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Свидетельство о вакцинации от COVID-19 или результат ПЦР-теста, как и ранее, не требуются для допуска на экзамены.
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Источник: i-gazeta.com
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