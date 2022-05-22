Из требований к проведению ЕГЭ и ОГЭ отменили одно ограничение
10:39, 22 май 2022
В России отменено одно из требований к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выпускникам и родителям.
Так, в этом году отменено требование к рассадке участников в аудитории с соблюдением дистанции в 1,5 метра.
При этом остальные противоэпидемиологические меры остаются: термометрия на входе, дезинфекция помещений. Масочный режим будет также действовать для работников пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Свидетельство о вакцинации от COVID-19 или результат ПЦР-теста, как и ранее, не требуются для допуска на экзамены. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram