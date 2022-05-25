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Стали известны сроки подачи документов в вузы Башкирии в 2022 году

Стали известны сроки подачи документов в вузы Башкирии в 2022 году

21:33, 25 май 2022

В Башкирии озвучили сроки подачи документов в вузы. Информацию сообщила замминистра образования и науки РБ Инесса Косолапова в ходе прямого включения передачи «Салям» из Центра управления республикой.

Так, в 2022 году прием документов в вузы Башкирии будет проходить с 20 июня по 27 июля, в колледжи — с 15 июня до 15 августа, отметила Инесса Косолапова. При наличии свободных бюджетных мест в колледжах сроки продлеваются до 25 ноября, а зачисление — до 1 декабря.

Что касается результатов ЕГЭ, они актуальны на протяжении четырех лет после года сдачи экзаменов.

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Источник: i-gazeta.com
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