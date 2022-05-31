В Башкирии учредили ежегодные гранты для педагогов среднего профессионального образования
10:26, 31 май 2022
Радий Хабиров подписал указ о господдержке педагогических работников среднего профессионального образования Башкортостана.
Глава республики учредил десять ежегодных грантов, размер каждого их которых 690 тысяч рублей. Получателями могут стать преподаватели и мастера производственного обучения государственных образовательных организаций, которые реализуют в республике программы среднего профобразования.
В республике соберут комиссию, которая будет заниматься присуждением грантов. До 15 августа правительство утвердит положение о новое мере поддержки и предусмотрит бюджетные ассигнования. Минобрнауки займется ежегодным проведением конкурсов на получение грантов.