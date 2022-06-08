С 1 сентября российские школы обяжут отчитываться о питании на своих сайтах
16:55, 08 июн 2022
С 1 сентября школы будут обязаны отчитываться о питании учащихся на своих официальных сайтах. Об этом 8 июня сообщило региональное Минобрнауки со ссылкой на поправки в приказ Роспотребнадзора России.
Общеобразовательные учреждения должны будут создать на принадлежащих им ресурсах подраздел об организации питания. Там необходимо будет публиковать информацию о ежедневном горячем меню, диетической пище, перечень компаний, которые оказывают услуги питания, а также предусмотреть форму обратной связи для родителей.