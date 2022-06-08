С 1 сентября российские школы обяжут отчитываться о питании на своих сайтах

16:55, 08 июн 2022

С 1 сентября школы будут обязаны отчитываться о питании учащихся на своих официальных сайтах. Об этом 8 июня сообщило региональное Минобрнауки со ссылкой на поправки в приказ Роспотребнадзора России.







Общеобразовательные учреждения должны будут создать на принадлежащих им ресурсах подраздел об организации питания. Там необходимо будет публиковать информацию о ежедневном горячем меню, диетической пище, перечень компаний, которые оказывают услуги питания, а также предусмотреть форму обратной связи для родителей.



Ранее сообщалось о том, что в школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию. Отбор кандидатов пройдёт в 2 этапа.

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