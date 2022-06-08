Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

С 1 сентября российские школы обяжут отчитываться о питании на своих сайтах

С 1 сентября российские школы обяжут отчитываться о питании на своих сайтах

16:55, 08 июн 2022

С 1 сентября школы будут обязаны отчитываться о питании учащихся на своих официальных сайтах. Об этом 8 июня сообщило региональное Минобрнауки со ссылкой на поправки в приказ Роспотребнадзора России.

Общеобразовательные учреждения должны будут создать на принадлежащих им ресурсах подраздел об организации питания. Там необходимо будет публиковать информацию о ежедневном горячем меню, диетической пище, перечень компаний, которые оказывают услуги питания, а также предусмотреть форму обратной связи для родителей.

Ранее сообщалось о том, что в школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию. Отбор кандидатов пройдёт в 2 этапа.

Читайте также:

В Башкирии учредили ежегодные гранты для педагогов среднего профессионального образования
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

В школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию
Образование в Башкирии
В школах Башкирии появятся советники директора по воспитанию
В Башкирии жители могут задать вопросы о качестве питания в школах
Образование в Башкирии
В Башкирии жители могут задать вопросы о качестве питания в школах
В Башкирии с 1 сентября в школьном меню появятся национальные блюда
Образование в Башкирии
В Башкирии с 1 сентября в школьном меню появятся национальные блюда
В Башкирии на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов выделят 266 млн рублей
Образование в Башкирии
В Башкирии на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов выделят 266 млн рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: