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В Башкирии к 1 сентября 2022 года планируют закончить капитальный ремонт в 63 школах

В Башкирии к 1 сентября 2022 года планируют закончить капитальный ремонт в 63 школах

10:44, 14 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 14 июня, сообщил, что в республике к началу учебного года планируют закончить капитальный ремонт в 63 школах. По предоставленным данным, всего обновленные общеобразовательные учреждения получат в качестве подарка 20 963 ученика. Капремонт, отметил глава, проводят по федеральной программе, которую инициировал президент России Владимир Путин. 

«Сейчас работы в самом разгаре. Капитальный ремонт делаем комплексно – фундамент, кровля, потолки, межэтажные перекрытия, полы. Меняем окна, внутренние и входные двери, лестницы. Обновляем фасады, системы отопления, вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения», – прокомментировал руководитель региона.

По словам Хабирова, программа подразумевает не только ремонт, но также и улучшение материально-технической базы, повышение квалификации учителей, благоустройство территорий и антитеррористическую защищенность. 


В 2023 году планируется отремонтировать 23 школы, еще в 17 будут завершены работы, которые начали в 2022 году. Также в Министерство просвещения отправили заявку на капремонт еще 94 школ в 2021 году. До 2026 года планируется привести в порядок 365 школ. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович образование
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