В Башкирии 100-балльникам ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей

17:50, 16 июн 2022

В Башкирии стобалльникам ЕГЭ выплатят по 150 000 рублей. Это подтвердили в Министерстве образования республики сегодня, 16 июня.







В указе главы Башкирии уточняется, что деньги будут выплачены тем, кто поступил на очную форму обучения в вуз, который является участником Евразийского научно-образовательного центра. Количество предметов не учитывается — вознаграждение единовременное. Для его получения нужно подать следующие документы:



заявление на предоставление премии;

согласие на обработку персональных данных;

копию документа, удостоверяющего личность;





документ, подтверждающий номер счета, открытого в кредитном учреждении, а также его наименование, адрес и реквизиты;

копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории России;

копию СНИЛС;

справку из вуза о зачислении на первый курс очной формы обучения, подписанную руководителем.



Количество таких ребят пока неизвестно, так как период ЕГЭ еще не завершен.



— Самое главное — поддержать наших ребят, — добавили в пресс-службе ведомства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram