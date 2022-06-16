В Башкирии 100-балльникам ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей
17:50, 16 июн 2022
В Башкирии стобалльникам ЕГЭ выплатят по 150 000 рублей. Это подтвердили в Министерстве образования республики сегодня, 16 июня.
В указе главы Башкирии уточняется, что деньги будут выплачены тем, кто поступил на очную форму обучения в вуз, который является участником Евразийского научно-образовательного центра. Количество предметов не учитывается — вознаграждение единовременное. Для его получения нужно подать следующие документы:
заявление на предоставление премии;
согласие на обработку персональных данных;
копию документа, удостоверяющего личность;
документ, подтверждающий номер счета, открытого в кредитном учреждении, а также его наименование, адрес и реквизиты;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории России;
копию СНИЛС;
справку из вуза о зачислении на первый курс очной формы обучения, подписанную руководителем.
Количество таких ребят пока неизвестно, так как период ЕГЭ еще не завершен.
— Самое главное — поддержать наших ребят, — добавили в пресс-службе ведомства.