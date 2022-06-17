В Башкирии снова пожаловались на школу, где учительница рисовала двойки на лбу
09:25, 17 июн 2022
Пожаловался житель Кумертау на этот раз на преподавательницу начальных классов школы № 5. По его словам, женщина «держит в страхе маленьких детей».
Мужчина рассказал, что педагог младших классов якобы повышает на учеников голос, бьет линейкой по рукам, а также разбивает вещи.
Он привёл в пример случай, когда учительница разбила степлер об пол «из-за того, что ее раздражал звук».
Ещё он рассказал, что за показанный средний палец детей бьют линейкой по руке. При этом руководство уже в курсе и обещали разобраться.
Учительница имеет большой стаж работы и может работать с детьми с задержкой речевого развития и общей недоразвитостью речи.
Напомним, что марте 2021 года в этой же школе,?по данным прокуратуры Башкирии, учительница начальных классов «за ненадлежащее поведение и отсутствие альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку».
Из школы учительница уволилась по собственному желанию.