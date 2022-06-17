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В Башкирии снова пожаловались на школу, где учительница рисовала двойки на лбу

В Башкирии снова пожаловались на школу, где учительница рисовала двойки на лбу

09:25, 17 июн 2022

Пожаловался житель Кумертау на этот раз на преподавательницу начальных классов школы № 5. По его словам, женщина «держит в страхе маленьких детей».

Мужчина рассказал, что педагог младших классов якобы повышает на учеников голос, бьет линейкой по рукам, а также разбивает вещи.

Он привёл в пример случай, когда учительница разбила степлер об пол «из-за того, что ее раздражал звук».

Ещё он рассказал, что за показанный средний палец детей бьют линейкой по руке. При этом руководство уже в курсе и обещали разобраться.


Учительница имеет большой стаж работы и может работать с детьми с задержкой речевого развития и общей недоразвитостью речи.

Напомним, что марте 2021 года в этой же школе,?по данным прокуратуры Башкирии, учительница начальных классов «за ненадлежащее поведение и отсутствие альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку».

Из школы учительница уволилась по собственному желанию.

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Источник: mkset.ru
Теги: Кумертау
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