Руководство одной из школ в Башкирии заставляет родителей делать ремонт в школе
10:33, 18 июн 2022
Педагогам начальных классов нефтекамской школы № 11 прислали список работ, которые нужно сделать в классах этим летом. Ремонт необходимо закончить до 1 августа, к приемке школы.
Местный общественник Александр Афанасьев разместил в соцсетях документы. В них сказано, что учителя должны побелить потолки, покрасить стены, стереть черные полосы и убрать разметку с пола, выдрать со стен лишние гвозди, обновить ростомеры, повесить термометры, постирать шторы. В некоторых классах необходимо покрасить плинтуса, заделать окна герметиком, отремонтировать начавшие проваливаться полы.
Конечно же, педагоги не в силах сделать все самостоятельно, поэтому им приходится привлекать к работе родителей. Кроме того, деньги на ремонт классов, как правило, школа не выделяет, и скидываться на материалы просят мам и пап.
— Кабинет нужно подготовить для наших детей, обещают, что к сентябрю ремонтные работы в 6 школе должны завершить, — написала одна из учительниц родителям. — С плинтусами нужно помочь. У нас есть папы, которые еще не участвовали в жизни класса. Поэтому надеюсь на вашу помощь.
Мы обратились за комментарием к директору школы, но он ответил, что ничего об этом не знает.