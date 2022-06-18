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Руководство одной из школ в Башкирии заставляет родителей делать ремонт в школе

Руководство одной из школ в Башкирии заставляет родителей делать ремонт в школе

10:33, 18 июн 2022

Педагогам начальных классов нефтекамской школы № 11 прислали список работ, которые нужно сделать в классах этим летом. Ремонт необходимо закончить до 1 августа, к приемке школы.

Местный общественник Александр Афанасьев разместил в соцсетях документы. В них сказано, что учителя должны побелить потолки, покрасить стены, стереть черные полосы и убрать разметку с пола, выдрать со стен лишние гвозди, обновить ростомеры, повесить термометры, постирать шторы. В некоторых классах необходимо покрасить плинтуса, заделать окна герметиком, отремонтировать начавшие проваливаться полы.

Конечно же, педагоги не в силах сделать все самостоятельно, поэтому им приходится привлекать к работе родителей. Кроме того, деньги на ремонт классов, как правило, школа не выделяет, и скидываться на материалы просят мам и пап.


— Кабинет нужно подготовить для наших детей, обещают, что к сентябрю ремонтные работы в 6 школе должны завершить, — написала одна из учительниц родителям. — С плинтусами нужно помочь. У нас есть папы, которые еще не участвовали в жизни класса. Поэтому надеюсь на вашу помощь.

Мы обратились за комментарием к директору школы, но он ответил, что ничего об этом не знает.

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Источник: proural.info
Теги: Нефтекамск
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