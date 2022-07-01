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В Башкирии приняли закон о подъеме государственных флагов в школах

В Башкирии приняли закон о подъеме государственных флагов в школах

10:04, 01 июл 2022

Сегодня, 30 июня, на заседании парламента Башкирии в окончательном чтении был принят закон о подъеме государственного флага России и республики в школах и училищах. Государственная символика будет демонстрироваться под гимны страны и региона перед первым уроком 1 сентября, а также во время проведения праздничных мероприятий.



Законопроект представил депутат Госсобрания-Курултая Салават Хусаинов. По его словам, новая традиция «направлена на укрепление гражданской солидарности, воспитание в подрастающем поколении чувство гордости за достижения страны, уважения к ее прошлому, сопричастности к судьбе России и Башкирии, любви к родине».

«За» закон проголосовали 96 народных избранников из 99 присутствующих.


Отметим, что ранее спикер башкирского парламента говорил, что государственные флаги в школах предлагается поднимать не только 1 сентября, но и в начале каждой учебной недели.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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