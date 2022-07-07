В России школьникам предоставят субсидии на обучение

11:01, 07 июл 2022

В России озвучили очень приятную новость о поддержке для школьников. Соответствующее постановление от 1 июля 2022 года № 1193 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.







Согласно документу, правительство России определило порядок выдачи субсидий ребятам, которые учатся в 8-11 классе. Такие субсидии предоставляются на обучение языкам программирования.



— Утвердить прилагаемые правила предоставления из федерального бюджета субсидии на предоставление талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», — говорится в документе.





Согласно постановлению, субсидия предоставляется школьникам 8-11 классов в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ».



Талантливыми школьниками признаются юные жители нашей страны, осваивающие образовательные программы 8-11 классов, высокомотивированные и успешно прошедшие вступительные испытания в рамках проекта, объяснили специалисты.

Читайте также: В Башкирии приняли закон о подъеме государственных флагов в школах

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru