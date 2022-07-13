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В Башкирии скончался заслуженный деятель науки РБ Александр Федоров

В Башкирии скончался заслуженный деятель науки РБ Александр Федоров

16:39, 13 июл 2022

В Башкирии после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки РБ, действительный член РАЕН, доктор филологических наук, профессор Александр Федоров. Информация об этом опубликована на официальном сайте Башкирского государственного университета.

Александр Александрович Федоров проработал в БашГУ 40 лет, возглавляя с 2000 по 2013 годы филологический факультет вуза.



Профессор посвятил свой профессиональный путь исследованию малоизученных сторон литературного процесса Англии XIX–XX вв. — в частности, становлению и развитию новых художественных течений, жанров и форм.

Также в поле его научной деятельности входил анализ взаимосвязи между видами искусства в переходные периоды на основе западноевропейской и русской литературы и художественной культуры.

Разработанное Александром Федоровым направление было удостоено гранта российского фонда фундаментальных исследований по теме «Взаимодействие культур и литературно-художественный процесс в Европе и России конца ХIХ — начала ХХ веков».


Результаты изысканий Александра Федорова отражены в более чем 100 научных работах — монографиях, научных словарях по теории и истории культуры, учебных пособиях.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: БашГУ
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