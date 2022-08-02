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В Роспотребнадзоре рассказали, вернётся ли дистанционка в школах Башкирии

В Роспотребнадзоре рассказали, вернётся ли дистанционка в школах Башкирии

09:12, 02 авг 2022

Вернется ли дистанционка в школы Башкирии? Об этом рассказала журналистам руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.



— В конце августа мы проанализируем эпидемиологическую ситуацию — можно ли организовывать линейки и начинать процесс обучения в обычном режиме. Если цифры заболеваемости, в том числе детей, будут спокойными, при наличии хорошего коллективного иммунитета, учеба будет проходить в обычном оффлайн-режиме с фильтрами на входе, измерением температуры, проверкой вакцинации педагогов.


На осенних каникулах вновь возможен рост, и мы увидим, стоит ли продлевать каникулы или же вводить дистанционный режим. Как только мы заметим превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры. Также напоминаю, что вести в школу или детсад ребенка с признаками инфекции нельзя.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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