В Роспотребнадзоре рассказали, вернётся ли дистанционка в школах Башкирии

09:12, 02 авг 2022

Вернется ли дистанционка в школы Башкирии? Об этом рассказала журналистам руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.







— В конце августа мы проанализируем эпидемиологическую ситуацию — можно ли организовывать линейки и начинать процесс обучения в обычном режиме. Если цифры заболеваемости, в том числе детей, будут спокойными, при наличии хорошего коллективного иммунитета, учеба будет проходить в обычном оффлайн-режиме с фильтрами на входе, измерением температуры, проверкой вакцинации педагогов.





На осенних каникулах вновь возможен рост, и мы увидим, стоит ли продлевать каникулы или же вводить дистанционный режим. Как только мы заметим превышение средних многолетних уровней заболеваемости, еженедельный прирост, могут быть введены соответствующие меры. Также напоминаю, что вести в школу или детсад ребенка с признаками инфекции нельзя.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram